Yemekhane ücretleri üç kattan fazla arttı

Haber Merkezi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 233 zam yaparak, 6 lira olan yemek ücretini 20 liraya yükseltti.

Samsun Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu öğrencileri yapılan zamma tepki gösterdi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Süleyman Taha Kılıç, yapılan zammın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının çok üstünde yapılan bu zam için herhangi bir gerekçe gösterilmemiştir” diyen Kılıç, “Bölgemizde faaliyet gösteren hiçbir üniversitede bu denli bir artış olmamışken, diğer üniversitelerden daha çok imkana sahip üniversitemizde yapılan bu zam öğrencilerde hayal kırıklığı oluşturmuştur” dedi.