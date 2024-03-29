Yemeksepeti kararını mahkeme iptal etti

Emek Servisi

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Yemeksepeti’nde 2021’deki işkolu değişiklik ile 2 bin kişinin sendika üyeliğinin düşürülmesine ilişkin mahkemeden karar çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yemeksepeti’ni herhangi bir yargı kararı, müfettiş incelemesi olmaksızın Ticaret ve Büro iş kolu olarak değiştirmiştir. Ve bu muvazaalı-hileli değişiklik sonrası sendikamızın 2 bin civarındaki üyeliğini düşürmüştür. Sendikamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapmış, yapılan incelemeler ve müfettiş raporu ile muvazaa tespit edilmesine karşın İş Teftiş Kurulu sendikamıza herhangi bir usulsüzlük yoktur diye sonuç bildirmiştir. İstanbul 4. İş Mahkemesi iptal etmiştir. Kararla Yemeksepetinin işçi ve sendika düşmanlığı mahkeme kararı ile tescillenmiş olmuştur.”