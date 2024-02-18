Yemen Büyükelçiliği duyurdu: Yemenli üst düzey askeri yetkili Mısır'da öldürüldü!

Kahire'deki Yemen Büyükelçiliği, Mısır'ın başkentinde üst düzey bir Yemenli askeri yetkilinin öldürüldüğünü bildirdi.

Mısır'daki Yemen Büyükelçiliği, Kahire'de üst düzey bir Yemenli askeri yetkili öldürüldüğü duyurdu.

Büyükelçiliğin, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Askeri Sanayileşme Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan bin Celal el-Ubeydi'nin öldürülmesini büyük bir ilgi ve endişeyle takip ediyoruz" denildi.

Açıklamada, Ubeydi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki dairesinde öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayla ilgili Mısır'daki tüm güvenlik yetkilileriyle iletişim kurmak ve soruşturmaları takip etmek üzere uzmanlar görevlendirildiği kaydedildi.

Yemen'deki yerel medyada konuyla ilgili yapılan haberlerde, Ubeydi'nin elleri kelepçeli ve vücudunda çok sayıda bıçak yarasıyla Kahire'deki dairesinde ölü bulunduğu bilgisine yer verildi.

Mısır'dan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.