Yemen'de BM çalışanı suikastıyla ilgili yürütülen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

Yemen'in güneybatısında, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının öldürülmesiyle ilgili yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısının, 23'e yükseldiği belirtildi.

Yemen'in güneybatısında, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının öldürülmesiyle ilgili yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısının, 23'e yükseldiği belirtildi.

WFP çalışanı Ürdün vatandaşı Mueyyed Hamidi suikastının, birinci derecede failleri yakalanmış olsa da saldırıyla ilgili operasyon sürüyor.

Taiz polisinden alınan bilgiye göre, saldırının gerçekleştiği Turbe ilçesi çevresindeki bölgelerde devam eden operasyonda, şu ana kadar olayla irtibatı olduğu düşünülen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Taiz Güvenlik Güçleri, konuya ilişkin daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Hamidi suikastının faillerinin yanı sıra saldırıyla bağlantılı 10'u aşkın kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Yakalanan saldırganların sayısına ve kimliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemişti.

YEMEN'DEKİ SUİKAST

BM Dünya Gıda Programı çalışanı Mueyyed Hamidi, dün Taiz'in Turbe ilçesinde, lokantadan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda, BM çalışanı Hamidi hayatını kaybetmiş, birkaç kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından Yemen'deki Husiler, bir açıklama yaparak saldırıyı kınamıştı.