Yemen'in Aden kıyılarında 5,2 büyüklüğünde deprem
Yemen Enformasyon Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Aden kenti kıyılarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Yemen'in güneyindeki Aden kenti kıyılarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yemen Enformasyon Bakanlığı ofisinin internet sitesinde depremle ilgili kısa bir açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Richter ölçeğine göre 5,2 büyüklüğünde bir deprem başkent Aden'in kıyılarını vurdu" ifadelerine yer verildi.
Depreme ilişkin başka detaya yer verilmedi.