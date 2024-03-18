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Yemen'in Aden kıyılarında 5,2 büyüklüğünde deprem

Yemen Enformasyon Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Aden kenti kıyılarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Dünya
  • 18.03.2024 15:09
  • Giriş: 18.03.2024 15:09
  • Güncelleme: 18.03.2024 15:11
Kaynak: AA
Yemen'in Aden kıyılarında 5,2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Yemen'in güneyindeki Aden kenti kıyılarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yemen Enformasyon Bakanlığı ofisinin internet sitesinde depremle ilgili kısa bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Richter ölçeğine göre 5,2 büyüklüğünde bir deprem başkent Aden'in kıyılarını vurdu" ifadelerine yer verildi.

Depreme ilişkin başka detaya yer verilmedi.

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