Yemen’de çatışan taraflar barış planını kabul etti

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Yemen'de yönetim için çatışma halinde olan hükümet ile Husiler, ateşkes yapılması ve barış görüşmeleri başlatılması kararı aldı. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin yeni bir ateşkes yapılmasını ve BM öncülüğünde barış sürecinin başlatılmasını taahhüt ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili gerekli adımların atılması amacıyla taraflarla birlikte çalışacağını ifade eden Grundberg, yol haritasının ülkedeki siyasi sürece hazırlığı da kapsadığını belirtti. Grundberg, “30 milyon Yemenli kalıcı barışa doğru ilerleme sağlayacak bu yeni fırsatı takip ediyor” dedi. Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, karardan memnun olduklarını belirterek barış sürecini ilerletme çabalarından dolayı Suudi Arabistan ve Umman'a da teşekkür etti. İran destekli Husiler’in başkent Sana’nın kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılından bu yana ülkede çatışmalar yaşanıyor.