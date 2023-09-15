Yeni Akit, Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sahip çıktı: Heykel boyamak ifade biçimidir

İktidara yakın yayın organlarından Yeni Akit, Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sahip çıktı. “Heykel boyamak ifade biçimidir” diyen gazete, daha önce defalarca topa tuttuğu AİHM'in kararına sarıldı. Yeni Akit, muhalif kamuoyunu "laikçi yobazlar" sözleriyle hedef aldı.

AKP iktidarına yakınlığı ve hayata dair ilkel yaklaşımıyla tanınan Yeni Akit gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün büst ve heykellerine yönelik gerici saldırılara sahip çıktı.

Bugünkü manşetinde “Heykel boyamak ifade biçimidir” ifadelerini kullanan gazete, defalarca topa tuttuğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2007’deki bir olaya ilişkin kararını kalkan olarak kullandı.

Yeni Akit, muhalefet kamuoyunu “laikçi yobazlar” sözleriyle hedef alarak, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un “zulüm” olduğunu savundu. Haberde görüşlerine yer verilen Bülent Demir adlı avukat, “Türkiye’de artık 5816 kaldırılmalıdır” dedi.

4 GÜN ÖNCE SALDIRI YAPILMIŞTI

Yeni Akit’in bugünkü manşeti, İzmir’de Atatürk heykeline yapılan saldırıdan 4 gün sonra geldi.

10 Eylül’de İzmir’in Kemalpaşa İlçesinde Atatürk Anıtı’na saldırı yapılmıştı. Atatürk rölyefine boya atılmış, heykel kaidesine yazılar yazılmıştı.

Saldırgan hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Öte yandan 18 Temmuz’da da Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir kişi, Atatürk heykeline balyozla saldırmış ve ardından gözaltına alınmıştı.