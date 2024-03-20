Yeni anayasa çalışmaları: AKP kaynakları 16 Nisan'a işaret etti

TBMM'de yeni anayasa görüşme trafiği Ramazan Bayramı'nın ardından başlıyor. İlk olarak siyasi partilerden yeni anayasada hangi başlıkların yer alması gerektiğine dair görüş alınması, ardından bu başlıklar altındaki madde tekliflerinin istenmesi planlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeler, Ramazan Bayramı'nın ardından 16 Nisan'da başlayacak.

AKP kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni anayasa yapma sürecinde, Meclis'teki tüm siyasi partilerden anayasada hangi başlıkların yer alması gerektiğine dair görüş alınması ve genel bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Başlıklar belli olduktan sonra siyasi partilerden, bu başlıkların altındaki maddelere ilişkin teklifleri istenecek.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, 16 Nisan'da siyasi partiler arasında görüşme trafiğinin başlaması bekleniyor.

Öte yandan, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve çeşitli platformlardan da "hangi başlıklarda nasıl bir anayasa" beklentisi olduğu yönünde alınan tekliflerin, TBMM’de bir havuzda toplanması planlanıyor.