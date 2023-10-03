Yeni Anayasa çıkışına muhalefetten mesafe

Kurtulmuş, yeni Anayasa görüşmelerine başlayacak. CHP, YSP ve Gelecek Saadet Meclis Grubu, iktidara kapıları kapatma taraftarı. İYİ Parti’nin ise şartları belli.

Hüseyin ŞİMŞEK

İktidarda olduğu süre boyunca yeni anayasa çağrısını sık sık yapan ancak muhalefetin girişimlerine rağmen ısrarla adım atmayan AKP iktidarı, yerel seçimler öncesinde yine yeni anayasaya sarıldı. Bugüne kadar anayasada yaptığı tüm değişiklikleri farklı kesimlere yarayan iktidarın yeni anayasa yapımı için ilk adımını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş atacak. Muhalefet, ‘yetkisiz Kurtulmuş’a’ ve AKP’ye tepkili.

Meclis’in açılış resepsiyonunda yeni anayasa ve İçtüzük hazırlığı hakkında konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, bugün siyasi parti gruplarını ziyaret edeceğini, bu ziyaretlerde anayasa ve İçtüzük için çağrıda bulunacağını açıkladı.

DESPOT İKTİDARLA OLMAZ

Kurtulmuş’un açıklamalarına TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tepki gösterdi. Emir, itirazlarını şöyle sıraladı:

“Türkiye uzun yıllardır anayasa tanımayan despot bir iktidar tarafından yönetiliyor. Üstelik bu despotluk her geçen gün artıyor. Mevcut iktidarla yeni ve özgürlükçü bir anayasa yapmanın koşulları asla yok. Şu an kendilerince bir demokratikleşme görüntüsü vermek istiyorlar. Bu görüntü ile tartışmalı düzenlemeleri hayata geçirecekler. AKP’nin tartışmalı hamlelerinin parçası olmayacağız.”

YSP’NİN ŞARTLARI

YSP ise iktidarla görüşme fikrine mesafeli. Önceki gün Eş Sözcüler tarafından gerçekleştirilen açıklamada yer alan, “Tecrit kaldırılmadığı, çatışmalar devam ettiği ve yeni anayasa ‘haklara ve özgürlüklere’ dair olmadığı sürece demokratik bir anayasa oluşturmanın gerçek olmayacağı aşikardır” ifadeleri anımsatıldı. YSP’de, “AKP ile masaya oturmama” fikrinin yaygın olduğu bildirildi. YSP Mersin Milletvekili Ali Bozan ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeni Anayasa tartışmalarının sıcak bir hal aldığı bu yeni dönemde partimiz tarafından yapılan açıklama, talep ve niyetimizi net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Sivil bir anayasanın yapılması şart. Ülke halkları bunun gereksinimini uzun yıllardır hissediyor. O açıdan bu anayasanın iktidarın ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde değil, halklara demokratik nefes aldıracak şekilde düzenlenmelidir. İktidarın yeni anayasa tartışmalarını kendilerine hizmet edecek bir parola olarak dizayn etme girişimi olarak görüyorum."

İYİ PARTİ’DEN ŞART

Partisinin şartlarını ise İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta açıklamıştı. İYİ Partili Usta, anayasanın ilk dört maddesi ile “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür” ifadelerini barındıran 66’ncı maddesine dokunulmaması gerektiğini söylemişti.

Gelecek ve Saadet Meclis Grubu’nun başında bulunan Selçuk Özdağ da iktidara tepkili. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yeni anayasa konusunda yetkisi ve söz hakkı bulunmadığı bildiren Özdağ, “Kurtulmuş sadece İçtüzük konusunda yetkili. Onu da uygulamıyor. Mevcudu uygulamayanla yeni konuşulmaz” dedi, aylardır kendi grupları için Meclis'te yer tahsisi yapılmadığını anımsattı.