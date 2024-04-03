Yeni başkanlar usulsüzlük avında

CHP’de yeni seçilen başkanlar usulsüzlük avına çıkacak. Belediyelerin mali kararları başta olmak üzere usulsüzlük şüphesi olan işlemlere mercek tutulacak.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden büyük bir başarı ile çıkan CHP, 2024-2029 dönemine yönelik yol haritasını en kısa sürede hazırlayacak. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, özellikle AKP’den devralınan belediyelerin geçmiş hesapları didik didik incelenecek. Bu kapsamda denetim ekipleri görevlendirilecek. Tespit edilen usulsüzlükler kamuoyuna duyurulacak.

CHP Lideri Özgür Özel, kazanılan belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek. Genel Merkez bünyesinde oluşturulacak bir ekip özellikle projeler konusunda yerel idarelere destek verecek. Şehir plancıları, mimarlar ve şehircilik konusunda çalışan uzmanların da dahil olduğu bir ekip, “Proje havuzu” oluşturacak.

LİYAKAT ÖNCELENECEK

Göreve başlayacak başkanlar, personel kıyımı yapmayacak. Bizzat CHP Lideri Özel'in talimatı ile geçmiş dönemde belediyede işe alınan personelin önce liyakatine bakılacak.

HATAY’DA İTİRAZ SÜRECEK

CHP, Hatay başta olmak üzere, Edirne Uzunköprü ve Yozgat Boğazlıyan’da oyların yeniden sayılmasını isteyecek. Hatay’da sandıkların tamamının yeniden sayılması için YSK’ye yapılacak itiraz, parti kurmaylarınca yakından takip edilecek. Sonuçlar kesinleşirse Hatay'ın kaybı konusunda özeleştiri verilecek.

ERKEN SEÇİM

31 Mart’ın bir yerel seçim olduğunun altını çizen ve yerel seçim ruhu içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten CHP’liler, bir erken seçim beklemiyor. Sürecin doğru kadro, doğru aday ve doğru kampanya ile yönetildiğini vurgulayan CHP yönetimi, “İttifak ile değil, tek başımıza böylesi bir başarıyı elde ettik. Burası Türkiye, koşulların neyi getireceğini bilemeyiz ama bir erken seçim beklentisi ile değil, kentleri güçlendirmek, tüm dezavantajlı kesimlere ulaşmak için çalışacağız” değerlendirmesini yapıyor.

31 Mart’ta elde edilen başarının seçmen için sürpriz olduğunu ancak Genel Merkez’de beklendiği vurgulanıyor. Kırıkkale, Uşak ve Afyon gibi seçim çevrelerinde CHP'nin birinci parti olacağını beklediklerini kaydeden CHP kurmayları, “İktidar, buralarda seçmene baskı kurmasın diye öngörümüzü paylaşmadık” diyor.

CHP'li kurmaylar, kamuoyunda tartışılan aday belirleme sürecinde etkili bir ölçme değerlendirme sisteminin işletildiğini belirtiliyor. Seçim bölgelerinin, “Hangi kesim bize oy veriyor? Hangi kesim mesafeli?” soruları ile mercek altına alındığını kaydeden CHP yönetimi, “Mahalle mahalle baktık, hangi mahallerde zayıfız ona göre bir çalışma yaptık” ifadelerini kullanıyor. CHP kaynakları, miting programının stratejik belirlendiğini ve Özel’in seçime son 10 gün kala gittiği tüm kentlerin kazanıldığının altını çiziyor.

PARTİ MECLİSİ ŞEKİLLENİYOR

CHP’de Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Denizli Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu’ndan boşalan Parti Meclisi koltuklarına gelecek yeni isimler de yavaş yavaş netleşiyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver’in PM’ye girmesi bekleniyor.