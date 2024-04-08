Yeni belediye başkanları "usulsüzlükleri" paylaştı: Bir haftada ne kaçırdılar?

HABER MERKEZİ

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinden aldığı yüzde 37,7’lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı.

Birçok belediyenin yönetimi, AKP’den CHP’ye geçti. Yeni gelen belediye başkanları, önceki belediye yönetiminde tespit ettiklerini iddia ettikleri bazı ‘‘usulsüzlükleri’’ kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Ortaya çıkan tablo iktidarın belediyeleri rant alanına çevirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Seçimden bu yana geçen 1 haftada ortaya çıkan usulsüzlükleri hatırlayalım.

• Üsküdar Belediyesi değişimin ardından seçimin hemen öncesinde çıkılmış ihalelerle konuşuluyor. Buna göre, belediye 11 Mart’ta ‘‘su böreği alımı’’ ihalesi düzenledi. 1 milyon 920 bin lira tutarındaki ihaleyi ‘Oviya Gıda Unlu Mamuller İnşaat Sanayi Ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ şirket kazandı. İhalenin sözleşmesi 26 Mart’ta imzalandı. Türkmen yönetimindeki belediye, 15 Mart’ta ‘‘baskılı porselen kupa alımı’’ ihalesine çıktı. 4 milyon 704 bin lira tutarındaki ihalenin sözleşmesi, mazbata devir tesliminden iki gün önce, 2 Nisan’da imzalandı.

• Tuzla Belediyesi de CHP’ye geçti. Belediyenin 14 Mart’ta düzenlediği, 2 milyon 943 bin lira tutarındaki ‘Hoş Geldin Bebek ve Tuzla’ya Hoş Geldin projeleri kapsamında hediye seti alımı’ ihalesinin sözleşmesi 2 Nisan’da imzalandı. Belediyenin 15 Mart’ta çıktığı ‘2024 yılı park yapımı, park revizyonu, saha yapımı ve revizyonu işleri, fidanlık muhtelif malzeme alımı’ ihalesinin sözleşmesi de 2 Nisan günü imzalandı.

• Sancaktepe Belediyesi, bu seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen 9 ilçeden biri oldu. Sancaktepe Belediyesi’nin 12 Mart’ta çıktığı ‘‘elektrikli hizmet aracı alımı’’ ihalesinin 1 milyon 755 bin lira karşılığında seçime üç gün kala, 28 Mart günü imzalandığı ortaya çıktı.

• Eyüpsultan Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçti. Belediyenin 13 Mart’ta çıktığı 1 milyon 971 bin liralık ‘‘Eyüpsultan ilçesinde bulunan ibadethaneler için halı temini’’ ihalesinin sözleşmesi 25 Mart’ta imzalandı. Yine aynı gün ihaleye çıkılan 1 milyon 490 bin liralık ‘‘kitap alımnın’’ sözleşmesi ise 26 Mart’ta imzalandı.

• Beykoz Belediyesi’nin seçimlerden neredeyse bir ay önce, 6 Mart’ta çıktığı ‘‘oyun grupları alımı ihalesinin’’ sözleşmesi 1 milyon 800 bin lira karşılığında 29 Mart tarihinde imzalandı.

• Çekmeköy Belediyesi’nde seçimlerin hemen öncesinde yüksek meblağlı bir ihalenin sözleşmesi imzalandı. 19 Mart’ta çıkılan ‘‘hizmet binalarının bakım ve onarımı yapım işi’’ ihalesi 30 milyon 19 bin liraya 29 Mart’ta imzalandı. Yapıden Mühendislik İnşaat Denizcilik Nakliyat Geri Dönüşüm Temizlik Sanayi Tic. Limited Şirketi’nin kazandığı ihalede en düşük ve en yüksek teklifin aynı olması dikkati çekti.

• Beyoğlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BESMEK) Kasımpaşa Eğitim Merkezi’nde, mutfak eğitimleri için kullanılan malzemeler, 2 Nisan gece saatlerinde bina dışına çıkarıldı. Taşınma işlemine yönelik resmi evrakın bulunmaması üzerine malzemeler tutanak tutularak tekrar içeriye taşındı.

• Samsun Yakakent Belediyesi Belediyenin el değiştirmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin verdiği karar doğrultusunda 10 yıllık kullanım hakkıyla Yakakent Belediyesi’ne devredilen Yakakent Liman Balık Lokantası’na giden zabıta ekiplerinin masa ve sandalyeleri topladığı görüntüler kaydedildi.