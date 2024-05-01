Yeni bir ülke için ilk adım meydanlarda

İşçiler, emekçiler Saray yönetiminin piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs için sokaklara çıkacak, meydanları dolduracak. Büyük kalabalık ve coşkuya sahne olması beklenen bu yılki kutlamalarda derinleşen yoksulluk ve ekonomik talepler dillendirilecek. Sandıkta hezimete uğrayan, halk nezdinde meşruluğunu yitiren iktidar çareyi Taksim Meydanı'nı emekçilere kapatmakta buldu. Metro, metrobüs, vapur hatları ve halk otobüslerine engellemeler getiren Saray yönetimi, İstanbul'da fiili OHAL ilan etti. Emekçiler ise Taksim'den vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Politika Servisi

İktidarın halkı sefalete sürükleyen, piyasacı, gerici, ayrımcı, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında yüzbinlerce emekçi, 1 Mayıs için bugün sokaklara ve meydanlara çıkacak.

Halkın sırtına yüklenen ekonomik kriz, derinleşen yoksulluk, enflasyon karşısında eriyen asgari ücret, artan işsizlik gibi ekonomik taleplerle son yılların en kitlesel ve coşkulu kutlamalarına sahne olması beklenen 1 Mayıs için kentlerin sembolik meydanları seçildi.

Sandıktan umduğunu bulamayan, toplumsal meşruiyeti ortadan kalkan Saray yönetimi ise İstanbul’daki kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı’nı bir kez daha emekçilere kapattı.

HALKA SAVAŞ AÇTILAR

Halkın taleplerinden korkan iktidar, devletin tüm imkanlarını halka karşı seferber etti. Taksim’e çıkan tüm yol ve caddelere giriş çıkışlar yasaklanırken metro ve metrobüs seferlerinin Taksim, Beşiktaş, Saraçhane, Mecidiyeköy gibi durakları kapatıldı. Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na yapılan vapur seferleri durduruldu. Halk otobüslerinin ve Marmaray’ın güzergahları değiştirildi ya da engellendi.

45 bine yakın polis, onlarca TOMA ve akreple kentte fiili bir OHAL ilan edildi. 22 yılda ülkeyi her alanda uçuruma sürükleyen iktidar, 31 Mart seçimlerinde bozguna uğradı. Yoksullukla boğuşan milyonlar, Cumhur İttifakı’nın üzerini çizdi. Toplumsal meşruiyeti kalmayan Saray yönetimi koltuğunu korumak için on binlerce güvenlik gücüyle halka adeta savaş açtı. Toplumsal desteği eriyen iktidarın milyonların rızasını kazanma şansı kalmadı. Emekçilerin meydan ve sokaklardan haykırmak istediği talepleri duymak istemeyen iktidar çareyi baskıyı artırmakta, halka gözdağı vermekte buldu.

İktidarın ‘güvenlik’ gerekçesiyle uyguladığı baskı Tüm İstanbul’u felç etti. Taksim ve çevre semtlerde çalışanlar işe gitmekte zorlanırken esnaf ve turistler de zor anlar yaşadı.

KENDİLERİ BOZDU

Sendikalardan emek meslek örgütlerine, siyasi partilere kadar yapılan açıklamalarda kararın meşru olmadığı vurgulanırken iktidar cenahının yasaklamaya ilişkin açıkladıkları kararlar kendi içerisinde bile çelişki yarattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yasağa ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada yasaklama kararının nedeni güvenliğin sağlanmasının zorluğu oldu. Meydandaki nüfus yoğunluğundan bahseden Yerlikaya Taksim’in işlek bir mekân olduğu için kapatıldığını aktardı.

Yerlikaya açıklamasının devamında ise kişi hak ve özgürlüklerin korunmasını sağladıklarını ifade etti. Yasak kararına ilişkin ise İstanbul Valisi Davut Gül’ün açıkladığı tedbirler Yerlikaya’nın açıkladığı nedenlerin bir sonucu oldu. İktidar yasaklama kararına neyi gerekçe gösterdiyse meydanı emekçilere kapatmak için onu uygulamaya koydu. OHAL ilan edilmişçesine ulaşım yolları kapatıldı, İktidar, toplanmak için uygun değil dediği alanı halka kapattı.

Bütün devlet imkanlarını seferber eden iktidarın tüm çabalarına rağmen yasak kararının keyfi olduğunu, meşru olmadığını hatırlatan emek örgütleri, siyasi partiler, sendika ve meslek odaları geri adım atmadı. Taksim için “sizden izin istemiyoruz” diyen emekçiler bugün Taksim’de iktidara karşı ses yükseltecek.

İKTİDARIN EGEMENLİĞİ KALMAMIŞTIR

Özel, “Taksim, Gezi Parkı birileri tarafından kendi egemenlik sancaklarıymış da egemenliklerini kaybedeceklerini sanıyorlar. Siz bir yasaklamayla egemenlik korumaya başladıysanız orada iktidardan bahsedilemez. İktidarın güçlüsü rızayla tesis edilen, demokrasiyle korunandır. Bu ülkenin askeri de polisi de emekçidir. Onlara kanunsuz emirler verenler yüzünden uygulamak zorunda oldukları kararlar o kardeşlerimizin kişisel kararları değildir. 1 Mayıs'ta güvenlik güçleri ile çatışma görüntüleri görmek istemediğimizi belirterek tüm kamu görevlilere sorumluluğa davet ediyorum. ODTÜ'de Devrim Stadı'nda mezuniyet yapılmasına izin vermeyenlerin, ABD'deki eylemleri övmesi ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. ODTÜ'deki Devrim Stadı'na silinemez 'Devrim' yazısını yazan, Filistin Davası'nda hepimizin önderi Deniz Gezmiş'tir. Aklınızı başınıza alın” ifadelerine yer verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise seçimlerde edinilen başarıyı 1 Mayıs’ta alanlara da taşıyacaklarını belirtti. Bakırhan şöyle konuştu: “Yüzlerce yıllık emeğimizle çabamızla 1 Mayıs’ı hem devletlere hem sermayeye kabul ettirdik. Bu kadar sömürü ve baskının olduğu açlık ve sömürünün kol gezdiği bir dönemde 1 Mayıs bizler için 31 Mart’ta aldığımız değişim mesajını zafere ulaştırmanın dönüm noktası olacaktır. 1 Mayıs’ta bir kez daha milyonlarla bir araya gelerek mücadelemizin gücünü gösterme zamanıdır. Emeği sömürülen ve katledilen işçilerin emekçilerin kadınların gençlerin bütün ezilenlerin sesi ve umudu olmak için DEM Parti Eş başkanları olarak biz de Van ve İstanbul’da alanlarda olacağız. Yarın ben de İstanbul’daki emekçilerle işçilerle dayanışmak için omuz omuza vermek için Taksim’de olacağım. Bu vesile ile tüm işçileri emekçileri kamu emekçilerini kadınları gençleri partimize gönül vermiş bütün halkımızı halklarımızı 1 Mayıs’ta Taksim’de işçilerle, emekçilerle dayanışmaya çağırıyorum.”

SOL PARTİ TAKSİM VE 80 YERDE ALANDA

İstanbul’da Taksim çağrısını yineleyen SOL Parti, ülkenin dört bir köşesinde de alanlarda olacak. Partiden yapılan açıklamaya göre SOL Parti, 80 meydanda 1 Mayıs kutlamalarına katılacak.

Sosyal medya hesabından yapılan açılamada “Umudumuz kendi kollarımızdadır. Taksim'de ve 80 meydanda 1 Mayıs’ta SOL'da buluşalım” ifadeleri yer aldı.

Partiden yapılan açıklamada talepler belirtilirken, “Şimdi bu karanlığa boyun eğmeyenlerin örgütlü devrimci hareketini yaratma yolunda; 1 Mayıs’ta halkın yükselen talepleriyle kitlesel ve birleşik bir mücadeleyi örgütleyerek, geliştirme zamanıdır” ifadeleri yer aldı.

İŞÇİLER EYLEME DAVET EDİYOR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında maaşları ödenmediği için direnişe çıkan Mega Polietilen işçileri 1 Mayıs çağrısında bulundu. Yatırılmayan iki aylık maaşlarını alma talebiyle direnişe çıkan işçilerin kurdukları direniş çadırına daha önce taşla saldırı gerçeklemiş, sonrasında ise bir grup çadırı ateşe vermişti. Direniş sonucu iki aylık maaşlarını kazanan ancak asgari ücret mesaileri ve ustalık farklarının hesaplarına yatırılmayan BİR-TEK SEN’de örgütlü işçiler, işe iade ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle mücadelesini sürdürüyor.

1 Mayıs’ın mücadele günü olduğunu belirten işçiler taleplerini haykırmak için meydanlarda olacaklarını belirtti.

Eğitimciler dün Beyazıt Meydanı’nda 1 Mayıs’a çağrı yaptı.

GÖRÜNMEYEN EMEK SESİNİ YÜKSELTECEK

İktidarın baskıcı politikalarına karşı kadınlar da bugün sokakları dolduracak. Bir gecede İstanbul sözleşmesinden çıkan, kadını aile kurumuna hapsetmek isteyen, toplumsal alanlardan kadınları dışlayan Saray rejimine karşı kadınlar taleplerini meydanlardan haykıracak.

31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi Saray rejimine bir kez daha dur diyecek olan kadınlar; ülkede yaratılan yoksulluk ve şiddet ortamında kadınları görünmez kılan, kadını eve hapseden, güvencesiz işlerde istihdam eden rejime karşı itirazlarını da yükseltecek. Yıllarca tek adama karşı mücadelelerinden bir adım geri atmayan kadınlar 1 Mayıs meydanlarından direnişi örgütleyecek. Yapılan açıklamalarda mücadele çağrılarını yükselten kadın örgütleri İstanbul’da Taksim olmak üzere ülkenin her yerinde sokaklara çıkma çağrılarını yineledi.

SOL Feminist Hareketi de başta İstanbul Taksim’de olmak üzere ülkenin dört bir köşesinde alanlarda olacaklarını belirtti. İktidarın yasaklama kararının meşru olmadığını, Taksim Meydanı’nın halkın olduğunu belirten SOL Feminist Hareketi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mücadele çağrısı gerçekleştirdi. Açıklamada, “Biz durursak dünya durur. Yoksulluk, emek sömürüsü kaderimiz değil. Memleketimiz yoksulluk, yolsuzluk, emek sömürüsüyle lime lime dökülürken lüks ve şatafat içerisinde yaşayanlara karşı birleşelim. Buradayız, bir aradayız, 1 Mayıs’ta alanlardayız” ifadeleri yer aldı.

SARAY REJİMİNE KARŞI ALANLARDA BULUŞALIM

Yapılan açıklamada, “Siyasal İslamcı rejimin politikaları sonucunda bugün yaşadığımız ağır ekonomik kriz ortamında bu ülkenin emekçileri açlık sınırında yaşamaya mahkûm edildi. Grevlerdeki, direnişlerdeki kadın seslerinin daha da yükseldiği, haklarına ve hayatlarına sahip çıkan kadınların 8 Mart alanlarını coşkuyla doldurmaya devam ettiği, mücadelelerini yükselttiği bir dönemdeyiz. Bizleri yoksulluk, gericilik şiddet sarmalında baskılamaya çalışan, boyun eğdireceğini düşünen saray rejimine, güvencesiz çalışmaya, patriyarkal düzene karşı alanlarda buluşuyoruz.”

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NDEN TEPKİ

İstanbul Valiliği'nin yasak kararına Uluslararası Af Örgütü’nden de açıklama geldi. Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa Bölge Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake, "1 Mayıs kutlamalarına getirilen yasak tamamen sahte güvenlik ve kamu düzeni gerekçelerine dayanmaktadır ve Anayasa Mahkemesi'nin son kararına aykırıdır. Bu yasak acilen kaldırılmalıdır” dedi. Dissanayake, "Taksim Meydanı büyük sembolik öneme sahip bir yerdir ve uzun zamandır insanların protesto ve kutlama için bir araya geldiği bir yer olmuştur. Türk makamları on yılı aşkın bir süredir insanların toplanma hakkını hukuka aykırı bir şekilde kısıtlamış ve meydanda gerçekleşen barışçıl protestoları suç kapsamına almıştır. Bu nedenle bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının devam etmesine izin verilmesi hayati önem taşımaktadır” ifadesini kullandı.

EYLEM ÖZGÜRLÜĞÜ EVRENSEL BİR HAKTIR

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Esther Lynch DİSK’e 1 Mayıs mesajı gönderdi. Lynch, Türkiye’deki sendikal hak ihlallerine, 6 Şubat depremine ve İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yaptı. Daha yüksek ücretler, vergi adaleti ve işçi sağlığı iş güvenliği için mücadele çağrısı yaptı. Lynch’in yolladığı mesajda öne çıkanlar şunlar: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Avrupa genelinde 45 milyondan fazla işçiyi, 93 ulusal sendika konfederasyonunu ve 10 Avrupa işkolu federasyonunu temsil etmektedir. Toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü savunduğunu hatırlatmak isteriz.

GAZETECİLERİN GÖREVİNİ YAPMASI ENGELLENEMEZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada etkinlikleri takip edecek basın emekçisi gazetecilerin çalışma ve can güvenliğinin sağlanmasını istedi.

İstanbul Valiliği dün Taksim Meydanı’nı girişlere kapattı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada kutlanan evrensel bir bayram olma özelliği taşıyor. Türkiye’de her zaman engellerle karşılaşan 1 Mayıs’ı yalnız emek bayramı olarak değil, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalktığı bir gün olarak da kutlamak istiyoruz. Halkın haber alma gerçekleri öğrenme hakkı için demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini bekliyoruz. Bu önemli günü izleyecek olan basın emekçisi meslektaşlarımızın çalışmalarının engellenemez.

KİTLESEL KUTLAMALAR

31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’nin kaybettiği kentlerde de 1 Mayıs kutlamalarının kitlesel ve coşkulu geçmesi bekleniyor. İktidarın günden güne güvenilirliğini yitirdiği koşullarda seçimlerde ikinci parti konumuna düşmesinin ardından rejime karşı itiraz sesini yükselten bütün kesimler talepleri ile alanlarda olacak.

O şehirlerden öne çıkanlar ise şöyle:

• ANKARA

Büyükşehri elinde tutmayı başaran CHP seçimlerin ardından Başkent’teki birçok ilçeyi de iktidardan almayı başardı. Bugün AKM önünden gerçekleşecek yürüyüşün ardından 13.30'da Tandoğan'da miting başlayacak.

• İZMİR

İzmir’de ise saat 10.00'da Basmane, Liman, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılacak. Daha sonra 4 koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yapılacak. İzmir’de 2 ilçe dışında yönetimi ele alan CHP yönetimi toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarında yüzde 50 indirim uygulayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi - TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler ücretsiz gerçekleştirilecek.

• BALIKESİR

74 yılın ardından CHP’ye geçen Balıkesir’de 1 Mayıs, bu sene Kuvayi Milliye Meydanı’nda kutlanacak. İşçiler ve emekçiler, 10.30’da Bahçelievler Mahallesi Çarşamba Pazarı’nda toplanarak meydana yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüşün ardından 12.00’de meydanda miting düzenlenecek. İlaveten Balıkesir’in pek çok ilçesinde de 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirilecek.

• MANİSA

MHP’den kazanılan Manisa’da da iktidar blokuna tepki yerel seçimlerde ortaya çıkmıştı. 1 Mayıs kutlamaları ise Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. 10.30'da Sultan Camii önünde toplanacak işçi emekçiler, yürüyüş yaparak meydana ulaşacak. Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlenecek.

• DENİZLİ

Türk-İş, DİSK, KESK ve TMMOB’den oluşan Denizli 1 Mayıs Tertip Komitesi, işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta 14.30’da Çınar Meydanı’nda toplanmaya ardından mitingin gerçekleşeceği Ulus Meydanı’na doğru yürümeye davet etti. İşçi ve emekçiler 1 Mayıs’ı Ulus Meydanı’nda kutlayacak.

• AMASYA

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Amasya’da da 1 Mayıs kutlanacak. Amasyalı işçi ve emekçiler, Künç Köprü’den meydana yürüyüş gerçekleştirecek. 14.00’te Atatürk Anıtı önünde buluşulacak.

• BARTIN

Bartın’da 1 Mayıs kutlamaları, Kemerköprü Meydanı’nda gerçekleşecek. Bartın’daki KESK bileşenlerinin çağrısıyla 11.00’de toplanma alanında bir araya gelinecek.

• KIRIKKALE

Kırıkkale Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, 1 Mayıs’ı 11.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama çağrısında bulundu. Kırıkkaleli işçi ve emekçiler, 1 Mayıs’ı Cumhuriyet Meydanı’nda kutlayacak.

• KÜTAHYA

Kütahya’da 1 Mayıs Zafer Meydanı’nda kutlanacak. 9.00’da Kütahya Belediyesi binası önünde toplanacak işçi ve emekçiler, 10.00’da yürüyüş başlatarak Zafer Meydanı’na ulaşacak. Meydandaki miting, 12.00’de başlayacak.

• UŞAK

Uşak’ta 1 Mayıs Mitingi, Atatürk Anıtı önünde gerçekleşecek. 11.30’da eski belediye binası önünden anıta yürüyüş düzenlenecek.

• ZONGULDAK

Zonguldaklı işçi ve emekçiler, 11.00’de İstasyon Caddesi’nde toplanacak. 12.00’de başlayan yürüyüş, Madenci Anıtı’nda son bulacak. Kutlamaların arkasından konser verilecek.

• KONYA- EREĞLİ

AKP’nin kalelerinden Konya’da merkez ilçe Ereğli, yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen belediyeler arasındaydı. Halk 1 Mayıs kutlamalarını Ereğli’de gerçekleştirecek. Öte yandan SOL Parti de 10.00’da Yunus Emre Parkı’nda buluşma çağrısında bulundu.

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TÜRK-İŞ VE HAK İŞ TAKSİM'DE YOK

Emek örgütleri 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaya karar verirken Türk-İş Bursa’da, Hak İş ise Kocaeli’nde 1 Mayıs kutlayacak.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Bursa’da yapılacak bölge mitingine çağrı yaptı. Bursa’da iki ayrı 1 Mayıs kutlaması olacak. Türk-İş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan Hastane alanına yürüyecek, DİSK, KESK, TMMOB ve Bursa Tabip Odası ise Eski Atatürk Stadyum önünde toplanıp Kent Meydanına yürüyecek. Türk-İş bu yıl merkezi miting için Bursa’yı seçti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan saat 8.30’da başlayacak yürüyüş, hastane alanında yapılacak konuşmalarla son bulacak. 1 Mayıs programının akışını açıklayan Türk-İş Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, “1 Mayıs’taki pankartımız ‘Ekonomik krizin nedeni biz değiliz. Yoksulluğa, hayat pahalılığına, vergide adaletsizliğe, esnek çalışmaya, kayıt dışı istihdama, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya dur diyoruz. Yürüyüş bitiminde hastane alanında kutlamalar devam edecek” şeklinde konuştu.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde raylı ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Hükümete yakın Hak İş sendikası ise 1 Mayıs’ı Kocaeli’nde kutlama kararı aldı. Hak İş’ten yapılan açıklamada Kocaeli Kongre Merkezi önünde saat 13.00'te üyeleri ve emekçiler ile taleplerini iletecekleri açıklandı.