Yeni dönem için 10 milletvekili odası yapıldı, 15 milyon lira harcandı

28'inci dönemde 10 milletvekili için ek oda yapan TBMM, bu iş için TOKİ aracılığıyla 15 milyon lira harcadı.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, yeni yapılan milletvekili odalarına neden ihtiyaç duyulduğunu ve odaların maliyetini sordu.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Meclis Başkanlığı'nın 27'nci dönemde milletvekillerinden bir kısmının bakan olarak atanması sebebiyle makam odası sıkıntısı yaşanmadığı belirtilen cevabında “Daha sonra ortaya çıkan makam odası talebini karşılayabilmek için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında 14.08.2023 tarihinde imzalanan ek protokol kapsamında Halkla İlişkiler Binası zemin katındaki bürolar ile toplantı salonları tadilat yapılarak 10 adet standart milletvekili odasına dönüştürülmüştür. 1 Ekim 2023 tarihi itibariyle de milletvekillerinin kullanımına sunulmuştur” denildi.

Söz konusu protokol kapsamındaki ihale dahil tüm süreçlerin TOKİ tarafından yürütüldüğü belirtilirken “TOKİ'nin yaptığı ihale sonucunda söz konusu iş 14.879.000 TL bedel karşılığında 30 günde tamamlanmıştır” denildi.

Cevapta ayrıca toplantı salonu ihtiyacı için Halkla İlişkiler Binası'nın alt zemin katında mevcut bulunan fuaye alanındaki 2 adet 55 metrekare büyüklüğündeki odanın herhangi bir masraf yapılmaksızın yeniden düzenlenerek milletvekillerinin kullanımına sunulduğu kaydedildi.