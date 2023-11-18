Yeni fon yeni bir kara delik

Denetimden kaçırılan kurumlara bir yenisi daha eklendi. İktidar “Gençlere evlilik desteği” fonu kurdu.

Hüseyin ŞİMŞEK

İktidar, “gençleri evlendirme” bahanesiyle yeni bir fon kurdu.

TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin tüm itirazlarına rağmen onaylanan teklife göre Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fon aracılığıyla yeni evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi verilecek. Pilot uygulama, depremin yaşandığı illerden başlayacak. Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak. Fonun çalışma usul ve esasları, ek kaynakları ve giderleri ile fondan kaynak aktarımına ilişkin usul ve esasları AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek. Erdoğan ayrıca aktarılacak kaynakları iki katına kadar arttırma ya da azaltma konusunda yetkili olacak.

YÖNETİMİNİ BAKANLAR BELİRLEYECEK

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak.

HER FON BÜTÇEYİ SARSIYOR

İktidarın yeni fon hamlesine muhalefetten tepki geldi. TBMM Genel Kurulu’nda itirazlarını sıralayan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, “Her yeni fon, bütçe disiplinini sarsmakta, denetim zorluğunu beraberinde getirmekte, üstelik daha da önemlisi ‘hak’ temelli yaklaşımı ‘muhtaçlık’ temelli yaklaşıma sürüklemektedir” dedi.

HEDEP’li Yılmaz Hun ise şu sözlerle teklife itirazlarını sıraladı:

“Enflasyon değerlerinin çok yüksek olduğu, Türkiye parasının her geçen gün değer kaybı yaşadığı günümüzde gençlerin aile kurumu üzerinden sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarının çözülebileceğini düşünmek eksik ve hatalıdır. Bu gençlerin önceliği mezun oldukları alanlarda iş bulmak, gelecek kaygısından kurtulmak, yarınlara güvenle bakabilmektir.”