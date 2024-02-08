Yeni hedef olimpiyat madalyası

Avrupa şampiyonu atlet Tuğba Danışmaz bu yaz Paris’te düzenlenecek olimpiyat için hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı 3 adım atlamacı olimpiyatta madalya kazanarak Türkiye’ye atletizm tarihinde bir ilki yaşatmak istiyor.

Spor Servisi

Avrupa şampiyonu atlet Tuğba Danışmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını organizasyona ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te sürdürüyor. İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin hazırlık sürecini değerlendirdi. Hazırlıklara ekim ayında başladıklarını anlatan milli atlet, sezon öncesi sağlık, antropometrik, biyomekanik ve performans testlerinin yapıldığını belirtti. Test sonuçlarına göre antrenörü Cahit Yüksel ile antrenman planı oluşturduklarını ifade eden Tuğba Danışmaz, şunları kaydetti:

HAZIRLIK SÜRECİ

"Daha sonra çalışmalarımıza yaklaşık 20 gün Antalya'da devam ettik. Antalya kampı sonunda havasının sıcak olması ve rakımının yüksek olması nedeniyle antrenmanlarımızı Güney Afrika'da sürdürdük. Oldukça başarılı ve verimli geçen bu süreçten sonra, salon sezonunun açılmasıyla Paris'te hem yarışmalara katılıp yaptığımız antrenmanların etkisini ve eksikliklerimizi görmek hem de ranking puanımızı artırmak için yarışmalara katılmayı planladık.."

Üç adım atlama kadınlarda 14,55 metrenin olimpiyat kotası olarak belirlendiğini vurgulayan genç sporcu, "Tabii ki hedefimiz 14,55 ve daha iyi bir derece atlamak" diye konuştu. Danışmaz, kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından sorumluluğunun arttığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

SORUMLULUĞUM ARTTI

"Bizim tecrübelerimiz bunu kaldırabilecek kadar fazla. O nedenle çok takılmadan, yapılması gerekenleri yaparak, plan ve programımıza sadık kalarak, akılcı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her tecrübeli kaptan gibi gemiyi limana sakin ve başarılı bir şekilde getireceğine inandığım, bilgi ve tecrübesinin beni buralara kadar getirirken, öngördüğü her şeyin gerçekleştiğine inandığım antrenörüm Cahit Yüksel ile huzurlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cahit Yüksel hocamın da hep söylediği gibi birileri bir şeyleri başarabiliyorsa biz de başarabiliriz." Tuğba Danışmaz, "Dünya yıldızlarının gelip beni tebrik etmesi tarif edilemez bir mutluluk. Bana düşen görev, bunu devam ettirebilmek ve ülkemi dünyada en güzel şekilde temsil edebilmek." şeklinde görüş belirtti.