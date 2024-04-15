Yeni karınca türüne Harry Potter karakterinin adı verildi

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin kötü adamı Voldemort'un adı, yeni keşfedilen bir karınca türüne verildi.

J. K. Rowling'in yedi kitaptan oluşan "Harry Potter" serisi hem kitapları hem de filmleriyle dünyada büyük bir fenoman haline gelmeyi başardı. Serinin ünlü karakteri Lord Voldemort'un adı yeni keşfedilen bir karınca türüne verildi.

Leptanilla voldemort (L. Voldemort) adı verilen karıncanın, ince yapılı, cılız bacaklı, keskin çeneli ve açık renkli bir tür olduğu belirtildi.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden Mark Wong, Pilbara bölgesinde buldukları karıncanın, bu özellikleriyle Voldemort'a benzediğini ifade etti.

Mark Wond, "Hem Harry Potter'daki korkunç düşman hem de karınca ince bir görünüme sahip. İkisi de gölgelerde yaşıyor" dedi.

***

DİZİSİ GELİYOR

Öte yandan, Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüştürülüyor. Dünyanın en çok satan romanlarından uyarlanan sekiz filmlik seri, dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, dizinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Merakla beklenen Harry Potter dizisi 2026 yılında yayınlanacak. Dizi için çalışmalar 2021 yılında başlamıştı ve yapım şirketi geçtiğimiz yıl, dizinin çekileceğini resmen duyurmuştu.

Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, birkaç hafta önce kitapların yazarı J.K. Rowling ile buluştuğunu ve Harry Potter dizisi için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Yazar Rowling'in de dizinin yaratıcı ekibine destek vereceği belirtilmişti.

HBO Max, yeni adıyla Max'de yayınlanacak olan dizinin kadrosuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011