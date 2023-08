Yeni özellik test aşamasında: WhatsApp'a 32 kişilik sesli sohbet geliyor

WhatsApp, grup aramalarında 32 kişiye kadar sesli sohbeti destekleyecek bir özelliği test ediyor.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp'ın en son beta sürümü 32 kişiye kadar grupların sesli bir oturum için bağlanmasına olanak tanıyan yeni bir sesli sohbet özelliğine sahip.



WhatsApp, yeni beta sürümünde yer alan özellikle Telegram, Discord veya Slack gibi uygulamalara bu alanda rakip olmak istiyor.

Beta kullanıcıları şu anda bu özelliği yalnızca Android cihazlar üzerinde deneyimleyebiliyor.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.16.19: what's new?



WhatsApp is rolling out voice chats, a new feature to communicate in your groups, and it’s available to some beta testers!https://t.co/FxlDMc22HX pic.twitter.com/eBUnDVaeBE