Yeni Şafak Erdoğan’ın sözlerini aktardı: Artık Fenerbahçeli değilim

Yandaş Yeni Şafak gazetesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MKYK toplantısında “Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" dediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre Erdoğan, bu sözleri ile ‘espri’ yaptı.

Fenerbahçeli yöneticilerin son zamanlardan TFF ve iktidar mensuplarına yönelik tartışmaları seçim öncesi gündeme gelmişti. Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra meydana gelen saha olaylarıyla ilgili düzenlenen toplantıda, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı hedef almıştı. Fenerbahçe, AKP'nin Trabzon adayı Metin Genç'in ifadeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuş; açıklamada, Genç'e yönelik "Açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır" denilmişti.

Son yapılan AKP MKYK toplantısında futboldaki tartışmalar da gündeme geldi. AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Erdoğan bu konuda "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" dedi. AKP’li gazete Erdoğan’ın bu sözleriyle ‘espri’ yaptığını öne sürdü.