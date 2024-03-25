Yeni sakin kent ünvanını Safranbolu kazandı

Haber Merkezi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi. Sertifika, toplantıya katılan Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Akgül'e teslim edildi. Belge, Safranbolu Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmalar sonrası verildi.

Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliği. Kelime kökeni İtalyanca "Città " ve İngilizce "Slow" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen "Cittaslow", "Sakin Şehir" anlamında kullanılıyor. Cittaslow kavramının Türkçe karşılığını "yavaşkent" olarak ifade etmiştir. 2009 yılında Seferihisar’ın Cittaslow Birliği’ne üye olmasıyla kurulan Türkiye ağının 23 üyesi bulunuyordu.