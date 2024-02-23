Yeni Star Wars filmleri geliyor! Yeni Star Wars filmleri ne zaman gelecek?

Lucasfilm’in gerçekleştirdiği Star Wars Celebration Europa 2023 gecesinde Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy yeni Star Wars filmlerinin yolda olduğunu resmen açıkladı. Dünya çapında milyonlarca hayran kitlesi olan film serisinin takipçileri üç yeni Star Wars filminin hangi konuları ele alacağı konusunda meraklandı. Peki, Yeni Star Wars filmleri ne zaman gelecek? İşte detaylar

Yeni Star Wars filmleri | Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Star Wars Celebration Europa 2023 gecesinde Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy’nin yeni duyuruları geceye damga vurdu. Belirli aralıklarla çeşitli yerlerde gerçekleştirilen Star Wars Celebration etkinliğinde konuşan Kennedy Star Wars evrenine dair yeni projelerini açıkladı. Peki, Yeni Star Wars filmleri ne zaman gelecek? İşte detaylar

Yeni Star Wars filmleri geliyor!

Son yıllarda Disney ortaklığında gerçekleştirdiği filmlerle gişede başarılı işlere imza atan Lucasfilm başkanı Kennedy üç yeni Star Wars filminin yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Beyaz perdeye gelecek üç yeni Star Wars filmi dünya çapında milyonlarca hayranı olan takipçilerini heyecanlandırdı. Peki, üç yeni Star Wars filmi neyi anlatacak? İşte ayrıntılar…

Just revealed at #StarWarsCelebration, Kathleen Kennedy welcomes James Mangold, Dave Filoni & Sharmeen Obaid-Chinoy on stage as future directors of three new upcoming Star Wars films. pic.twitter.com/v2os1tdHJH — Star Wars (@starwars) April 7, 2023

Üç yeni Star Wars filmi üç ayrı yönetmen

Yapım aşamasında olan üç yeni Star Wars filminin tamamı farklı zaman dilimlerinde geçeceği açıklandı. Filmlerin yönetmenliğini James Mangold, Dave Filoni ve Akademi ve Emmy Ödülü sahibi yönetmen Sharmeen Obaid-Chinoy gerçekleştirecek.

Üç yeni Star Wars filmi neyi anlatacak?

Üç film Star Wars zaman çizelgesini geleceğe ve uzak geçmişe doğru genişletecek ve Yeni Cumhuriyet ile İlk Düzen'in yükselişi arasındaki savaşı devam filmlerinden itibaren ele alacak.

Jedi’ların şafağından Yeni Cumhuriyet’e…

James Mangold'un filmi Jedi'ların şafağına geri dönerken, Dave Filoni'ninki Yeni Cumhuriyet'e odaklanacak ve The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka ve diğer Disney+ serilerinde anlatılan birbirine bağlı hikayeleri tamamlayacak. Sharmeen Obaid-Chinoy'un filmi Skywalker'ın Yükselişi'ndeki olaylardan sonra geçecek. Daisy Ridley bu filmde geri dönecek. Ridley’i bu filmde yeni bir Jedi Düzeni kuran Rey rolünde izleyeceğiz.

İlk Jediların nasıl ortaya çıktığı işlenecek

Mangold'un yönetmenliğini yapacağı Star Wars filmi, orijinal film üçlemesindeki olaylardan en az 25.000 yıl önceki bir ortamda Güç'ün ve ilk Jedi'ların ortaya çıkışını konu alacak. Filoni ise Yeni Cumhuriyet ile İlk Düzen'in yükselen gücü arasındaki çatışma zamanında Jon Favreau ile birlikte yarattıkları dizilerdeki hikayeleri bir araya getiren bir filmi sinemaya getirecek.

Son olarak ise Obaid-Chinoy, Skywalker'ın Yükselişi'nden 15 yıl sonra geçen bir hikayeyi yönetecek. Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey, yeni Jedi Düzeni'nin parçası olarak yeni bir Jedi Akademisi kuran bir Jedi ustası olarak geri dönecek.

Etkinlikte Taika Waititi'nin geliştirilmekte olduğu söylenen Star Wars filminden ise hiç söz edilmedi.

Yeni Star Wars filmleri ne zaman gelecek?

Disney'in Star Wars: Yeni Jedi Düzeni'ni 2025'te gösterime sokmak isteyebileceğini öne sürüyor. Disney'in vizyon takvimindeki uygun tarihler arasında 19 Aralık 2025'in yanı sıra 17 Aralık 2027 ve 21 Aralık 2029 yer alıyor.