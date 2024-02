Yeni Star Wars filmleri geliyor! Yeni Star Wars filmleri ne zaman gelecek?

Yeni Star Wars filmleri | Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Star Wars Celebration Europa 2023 gecesinde Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy’nin yeni duyuruları geceye damga vurdu. Belirli aralıklarla çeşitli yerlerde gerçekleştirilen Star Wars Celebration etkinliğinde konuşan Kennedy Star Wars evrenine dair yeni projelerini açıkladı. Peki, Yeni Star Wars filmleri ne zaman gelecek? İşte detaylar

Son yıllarda Disney ortaklığında gerçekleştirdiği filmlerle gişede başarılı işlere imza atan Lucasfilm başkanı Kennedy üç yeni Star Wars filminin yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Beyaz perdeye gelecek üç yeni Star Wars filmi dünya çapında milyonlarca hayranı olan takipçilerini heyecanlandırdı. Peki, üç yeni Star Wars filmi neyi anlatacak? İşte ayrıntılar…

Just revealed at #StarWarsCelebration, Kathleen Kennedy welcomes James Mangold, Dave Filoni & Sharmeen Obaid-Chinoy on stage as future directors of three new upcoming Star Wars films. pic.twitter.com/v2os1tdHJH