Yeni tesis, yeni facialar

Maden atık depoları 2 kez patlayan Nesko Madencilik yeni zehir deposu inşa edecek. Şirket, 2021’de 100 bin ton atığın etrafa saçılmasına neden olmuştu.

Gökay BAŞCAN

Giresun’da 2021 yılında yaşanan maden faciasından ders çıkarılmadı. Atık deposu patlayan, bir süre faaliyetten men cezası alan Nesko Madencilik’in aynı bölgede kuracağı tesis için harekete geçti.

Şirketin çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kabul edildi. Bakanlık, 11 Kasım’da halkın katılımı toplantısı yapılmasına karar verildi.

Şebinkarahisar’da faaliyet gösteren Nesko Maden A.Ş atık barajının iç seti 18 Kasım akşam saat 19.30 civarında yıkıldı. Atık barajında depolanan 100 tondan fazla siyanür benzeri kimyasal atık bölgede bulunan dere ve barajlara karıştı. Yedikardeş Köyü’nde bulunan dereden Kılıçkaya Barajı’na kadar ulaşan siyanür atığı, Yedikardeş Köyü’ndeki bahçeleri kullanılamaz duruma getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şirkete ceza keserek faaliyetten menettiğini duyurdu. Şirkete 12 milyon TL ceza kesildi. Benzer bir olay 2018 yılında da yaşanmıştı. Bölge halkı, zehirli atıklardan kaynaklı bir patlama sonucu 8 milyona yakın balık öldüğünü belirtmişti.

Çağlayan Mahallesi’ndeki maden atık deposu çöken şirket, şimdi de maden ocağı bulunan komşu köyler Evcil ve Uğurca’da atık depolama ile cevher zenginleştirme tesisi inşa edecek. Tesislerin kurulacağı bölgede bulunan maden ocağından çıkarılan cevher daha önce, patlama yaşanan tesiste işleniyor, maden atığı depolanıyordu. Yeni projeyle birlikte çıkarılan cevher aynı bölgede kurulacak yeni tesiste işlenerek depolanacak.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Nesko Madencilik yeni projesi için toplam 65 milyon TL harcayacak. 2. derece deprem bölgesinde kurulacak tesiste yılda 600 bin metreküp atık depolanacak. Projenin ömrü ise 17 yıl olarak belirlendi.