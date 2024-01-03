Yeni vergi zamlarıyla rakının litresi 1000 liraya dayandı

Yeni ÖTV ve KDV zamlarıyla rakı fiyatları 70’likte 700 TL, 1 litrelikteyse 1000 liraya dayandı. 699 TL olan 70’lik rakının 451 lirası vergi.

2023 yılı ikinci yarısında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 25.6 olarak açıklanmasıyla birlikte, alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi tutarı da aynı oranda artırıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkollü içkilerden alınan ÖTV’yi (asgari maktu vergi tutarı) III sayılı listede açıklıyor.

Bu listenin rakı bölümündeki ÖTV tutarı, saf alkolün ÖTV’si. Söz konusu tutar litre başına 845,9684 lira düzeyindeydi. Yüzde 25.6 artırılarak 1062,53 liraya çıkarıldı.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre bu zamlarla yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 380 liradan 478,13 liraya çıktı. Bu tutara yüzde 20’lik KDV’nin eklenmesiyle birlikte 1 litre rakıdaki vergi tutarı 573,75 liraya çıktı. Ancak bu tutar sadece yeni ÖTV’ye yüzde 20’lik KDV’nin eklenmesini içeriyor. 100’lük rakının vergisiz satış fiyatından alınan KDV dahil değil.

700 LİRALIK RAKININ VERGİSİ 451 LİRA

Yeni artışlarla birlikte 70’lik rakının satış fiyatı da 700 liraya yaklaştı. 70’lik rakının vergisiz satış fiyatı 247.78 lira düzeyinde. Buna 334,60 liralık asgari maktu vergi tutarının eklenmesiyle fiyat 582.38 liraya çıkıyor. ÖTV’li tutar üzerinden alınan yüzde 20’lik KDV (116.47 lira) ile birlikte ise 70’lik rakının fiyatı 699 liraya yükseliyor.

LİTRELİK RAKI 1000 LİRA SINIRINDA

Litrelik rakıda vergisiz satış fiyatı yaklaşık 353,97 lira olarak kabul edilerek yapılan hesaplamaya göre ise satış fiyatı yaklaşık 1000 lirayı buluyor. 353,78 liralık vergisiz satış fiyatı üzerine 478 liralık asgari maktu verginin eklenmesiyle rakam 831,97 liraya çıkıyor. Bunun üzerine yüzde 20 KDV’nin eklenmesiyle birlikte satış fiyatı 997,39 liraya yükseliyor. Bu fiyatın 643 lirasıysa vergi.