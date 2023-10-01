Yeni yasama yılı başladı: Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çağrısı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı, güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Açılış Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Lafa gelince darbe anayasasından şikayet edenler, iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Buna rağmen biz umudumuzu kaybetmedik" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı saldırı girişimi nedeniyle TBMM'de güvenlik önlemleri alındı.

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.

Erdoğan, TBMM'ye gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, Şeref Kapısı önünde kendisini karşılayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın Açılışı'naCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. /Fotoğraf: AA

KURTULMUŞ'TAN BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİNE TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Ankara'daki bombalı saldırı girişimine değinen Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir" dedi.

Kurtulmuş, "Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa için mesaj veren Kurtulmuş, "Yeni Anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN YENİ ANAYASA MESAJI

Kurtulmuş'un ardından Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Yeni anayasa ile ilgili mesaj veren Erdoğan, "Yeni Anayasa meselesi 10 seneyi aşkın bir süredir ülkemizin ve meclisimizin gündemindedir. Biz Cumhur İttifakı olarak biz kendi hazırlıklarımızı yaptık. Ardından diğer siyasi partileri de kendi hazırlıklarını yapmaya ve kamuoyu ile paylaşamaya davet ettik. Bu samimi davetimiz karşılık bulmadı" dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, şöyle devam etti: "Lafa gelince darbe anayasasından şikayet edenler, iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Buna rağmen biz umudumuzu kaybetmedik."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, sayın başkan, değerli milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatan topraklarının müdafaası uğruna mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad ediyorum.

Milli mücadele gibi bir destanı zafere ulaştıran Meclis'imizin Türkiye Yüzyılı'nın ufkunu aydınlatacağından şüphe duymuyorum.

Cumhuriyetimizin önünde kat edecek hala epeyce bir mesafe olması, bize daha yapacak çok işimizin bulunduğunu anlatıyor. Millet ve onun temsilcileri olarak farklılıklarımızı zenginlik haline dönüştürerek ortak hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız.

Hamdolsun artık Meclis'in kapısına kilit vurulduğu, milletvekillerinin istiskale maruz bırakıldığı, başbakanların ve bakanların idam sehpasına gönderildiği vesayetin milli iradeyi hiçe saydığı dönemler geride kalmıştır. Vesayetin milli iradeyi hiçe saydığı dönemler geride kalmıştır.

"YENİ ANAYASA TARTIŞMALARINI SONA ERDİRME İMKANI BULACAĞIZ"

Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi yeni bir sivil ve milli bir anayasa yapmaktır.

Türkiye'yi mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin öncelikli sorumluluğudur. Bu anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır.

Sürekli darbe anayasasından şikayet edenler iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemedi. Biz bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yeni anayasa çalışmalarına katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, milletimizin hayali olan sivil bir anayasayı hak ediyor.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını yeni Anayasa ile taçlandıralım. Hatta bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin ilk döneminde ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacını da yeni Anayasa çalışmaları kapsamında değerlendireceğimizi ifade etmek istiyorum.

Böylece yeni Anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacağız. Gördüğünüz gibi biz ülkemizi ve ülkemizi Türkiye Yüzyılı Anayasası'na kavuşturmak için her türlü kolaylığı gösteriyor, her türlü uzlaşmaya açık davranıyoruz. Diğer siyasi aktörlerden ve partilerden de aynı yapıcı paylaşımı bekliyoruz.

Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır.

Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir.

Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kast edenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz.

Vize başta olmak üzere haksızlıklarından dönerlerse, yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa, bizden bir beklentiye girme hakkını kaybederler.