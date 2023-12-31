Yeni yıl konuşmasında açıkladı: Danimarka Kraliçesi tahttan çekilecek

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttan çekileceğini açıkladı. Margrethe, kararını yeni yıl sebebiyle yaptığı konuşmada duyurdu.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, yeni yıl dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında sürpriz bir şekilde tahttan çekileceğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre Margrethe 14 Ocak'ta, yani kraliçe olmasının üzerinden 52 yıl geçtikten sonra tahttan feragat edecek.

Margrethe'nin ayrılışının ardından en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik kral rolünü üstlenecek.

83 yaşındaki Margrethe, 1952 yılında babası Kral IX Frederik'in ölümünün ardından tahta geçerek Danimarka tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı olmuştu.