Yeni yıl kutlaması yine hayal oldu

Derinleşen ekonomik kriz, yılbaşı kutlamalarını da vurdu. Yılbaşı gecesini dışarıda kutlamak yurttaşlar için imkânsız hale geldi, pek çok kişi yeni yılı evinde karşıladı. Ortalama bir yeni yıl sofrasının maliyeti 2 bini buldu.

Haber Merkezi

Yılbaşı kutlamasını evde sevdikleri ile geçirecek olan yurttaşlar market pahalılığıyla karşılaştı. Evde bir sofra hazırlamanın maliyeti neredeyse bir haftalık ücrete denk geldi. Kuru yemiş, meyve gibi görece ulaşılabilir yiyeceklerin fiyatları bile cep yaktı.

Yurttaşlar yılda bir kere dahi belirli ürünlere ulaşmanın mümkün olmadığını, yılbaşını ev dışında geçirmenin mümkün olmadığını söyledi. En ucuz sofranın bile maliyeti 2 bin lirayı aştı.

Öte yandan yeni yıl öncesi yurdun dört bir yanında sahte içki denetimleri yapıldı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 430 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 18 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Pek çok kentte de kutlamalar öncesi güvenlik önlemleri alındı.