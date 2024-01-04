Yeni yıla grevle başladılar

Dış Haberler

İngiltere’de pratisyen hekimler, hükümetle yaşanan maaş zammı anlaşmazlığı üzerine, 6 gün sürecek grevi dün başlattı. Hükümetin teklif ettiği yüzde 3’lük maaş artışını kabul etmeyen ve uzun süredir maaş zammı konusunda hükümetle anlaşmazlık yaşayan pratisyen hekimler, yeni yılın ilk haftasında 9 Ocak’a kadar sürecek grev için iş bıraktı.

Londra’nın St. Thomas Hastanesi önünde toplanan İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, 2008 yılından bu yana enflasyonun altında kalan zamları, hükümetin uzlaşmaz yaklaşımını ve yeterli seviyede personel bulunmamasını protesto etti. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Aralık 2022’den bu yana yapılan grevler nedeniyle 1,2 milyon hasta randevusunun iptal edildiğini kaydederken bu sayının Londra’da 330 binin üzerinde olduğunu ifade etti. Londra’da 4 bin 501 pratisyen hekimin greve gittiği belirtilen açıklamada, NHS çatısı altında çalışan tüm doktorların yüzde 50’sinin pratisyen hekim olduğu belirtildi.