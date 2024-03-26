Yeni Zelanda'dan 'siber saldırı' açıklaması: "Çin devleti destekli"

Yeni Zelanda hükümeti, ülke parlamentosuna 2021'de düzenlenen siber saldırıların arkasında Çin'le bağlantılı bilgisayar korsanlarının olduğunu açıkladı.

Yeni Zelanda hükümeti, 2021 yılında parlamentonun bazı birimlerine yapılan siber saldırıların Çin destekli olduğu iddiasında bulundu.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins, yaptığı açıklamada, Bakanlığının yürüttüğü soruşturmada söz konusu saldırıların, "APT40 olarak" bilinen Çin devlet destekli hacker grubuna dayandırıldığını belirtti.

Saldırganların hedef aldıkları ağlardan kısa sürede atıldığını kaydeden Collins, "Demokratik kurum ve süreçlere müdahale için siber casusluk operasyonları yapılması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

ÇİN’E YAPTIRIM UYGULANAMAYACAK

Collins, ülkesinin benzer saldırıların hedefi olan ABD ve İngiltere'nin yaptığı gibi Çin'e yönelik yaptırım uygulamayacağını, buna dair bir yasaları bulunmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Winston Peters da yayımladığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın konuyla ilgili endişelerini Çin'in Wellington Büyükelçisi Vang Şiaolong'a ilettiklerini ifade etti.

Bu tür bir dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Peters, Çin'i gelecekte bu tür faaliyetlerden uzak durmaya çağırdıklarını kaydetti.

İngiltere, dün İngiliz parlamenterlerin siber saldırılarla hedef alınmasından sorumlu olduğu gerekçesiyle Çin devletine bağlı olduğu öne sürülen APT31 grubuyla bağlantılı iki kişi ve bir şirkete yaptırım kararı almıştı.

Ayrıca İngiltere seçim komisyonunun, 2021-2022 yıllarında Çin devletiyle bağlantılı siber saldırılar nedeniyle büyük olasılıkla tehlikeye atıldığının da değerlendirdiği bildirilmişti.