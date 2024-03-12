Yeniçağ gazetesinin sahibi ve eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı
Yeniçağ gazetesinin sahibi ve eski milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçaklaması sonucu ağır yaralandı. Çalık'ı bıçakla yaralayan kardeşi Kemal Çelik ise evinde gözaltına alındı.
Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı Yeniçağ gazetesinin sahibi ve eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
DURUMU CİDDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.
Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayın ardından polis, Kemal Çelik'in yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kemal Çelik'in evinde gözaltına alındığı öğrenilirken olayda kullandığını bıçağın da ele geçirildiği belirtildi.