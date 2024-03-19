Yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin, zaferini Kızıl Meydan'da kutladı

Bir kez daha devlet başkanı seçilen Rusya lideri Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da Rusya vatandaşlarına seslendi. Putin, Ukrayna savaşına dair de mesajlar verdi.

Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 88 oy ile kazanan Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da Rusya vatandaşlarına seslendi.

5. kez devlet başkanı olan Putin'in seçimleri kazanması kutlayan on binlerce kişi, ülkenin başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da toplandı.

Putin sahneye, devlet başkanlığı seçimindeki üç rakibiyle birlikte çıktı. Komünist Partiden Nikolay Haritonov, Yeni İnsanlar partisinden Vladislav Davankov ve Liberal Demokrat Partiden Leonid Slutskiy Putin'e eşlik etti.

Seçimlerdeki destek için vatandaşlara teşekkür eden Putin daha sonra basının sorularını yanıtladı.

Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki seçimler öncesinde Rus topraklarına yönelik saldırılarını artırdığına dair bir soruya “gerekirse Ukrayna topraklarında bir tampon bölge oluşturabileceklerini” yanıtını verdi. Putin, tampon bölgenin “yabancı yapımı silahların Rusya topraklarına ulaşmasını engelleyecek kadar büyük olabileceğini” söyledi.

Putin, kendisini ilk tebrik eden liderlerden olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i de övdü. Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir olduğunu ve önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğinden emin olduğunu belirten Putin, Çin'e yönelik yaptırımların başarısız olmaya mahkum olduğunu ifade etti.

Öte yandan Reuters, Putin'in bazı yakın kurmalarını değiştirebileceğini yazdı. Ancak Savunma Bakanı Sergei Shoigu ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un görevlerinde devam etmesi bekleniyor.