Yeniden Refah, aday listesini YSK'ye geç bildiren il başkanını görevden aldı

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, belediye başkan adayı listesini İl Seçim Kurulu’na geç teslim etmesi gerekçesiyle görevden alındı. Cingöz’ün listeyi 20 Şubat’ta saat 17.27’de teslim ettiği belirtildi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, belediye başkan aday listesini İl Seçim Kurulu’na zamanında teslim etmediği gerekçesiyle görevden alındı.

YRP Osmaniye İl teşkilatı, Osmaniye Belediye Başkanlığı ve Cevdetiye Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis üyeliği listesini, İl Seçim Kurulu’na 20 Şubat’ta saat 17.27’de teslim etti.

İl Seçim Kurulu, zamanında yapılmayan adaylık başvurusunu reddetti.

Yaşananların ardından YRP İl Başkanı Adem Cingöz, genel merkez tarafından görevinden alındı.

Cingöz, yaptığı açıklamada bu olayda ihmalinin olabileceğini fakat kasıtlı olarak yapmadığını söyledi.