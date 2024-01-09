Yeniden Refah ile AKP'nin ittifak görüşmesi ertelendi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP ile dün yapılması planlanan ittifak görüşmesine ilişkin, "AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesini rica etti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Suat Kılıç, gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin sorularına yanıt verdi.

Kılıç, AKP ile yapacakları ittifak görüşmesinin ertelendiğini belirterek, "Dün AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında üçüncü görüşme gerçekleşecekti. Fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesini rica etti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYINI DESTEKLEYECEKLER Mİ?

Büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı adaylarına destek verip vermeyecekleri sorusuna Kılıç, "Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerinde inşa edilir. AK Parti ile devam eden görüşmelerin bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Tabii ki değişik zeminlerde hep ifade ettik, İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ancak kendi seçmenimizin iradesine her zeminde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten geri durmuyoruz" cevabını verdi.

'İTTİFAK PAZARLIKLARI' İDDİASINA YANIT

"İttifak pazarlıkları" olup olmadığı sorusu üzerine Kılıç, "ne alırsan kârdır" yaklaşımında olmadıklarını söyledi ve "Biz ahlaki, ilkesel ve duruş temelli bir anlayışı temsil ediyoruz. AK Parti, böyle bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşacak" dedi.