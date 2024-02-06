Yeniden Refah, "İmamoğlu" iddiasıyla ilgili yargıya başvuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aday çıkarmaları karşılığında para aldıkları iddiasıyla ilgili konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, söz konusu iddiaları tiksinti verici olarak niteledi. Kılıç, "Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağız" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aday çıkarmaları karşılığında para aldıkları iddiasıyla ilgili konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, söz konusu iddiaları tiksinti verici olarak niteledi. Kılıç, "Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağı" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündem ve yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden para aldığı iddiasını sorması üzerine, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç şunları söyledi:

“Karşılığında para Yeni Refah Partisi'nin Ankara veya İstanbul'da herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abes ve iştigaldir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş olan iyi ilişkiler ve dostluk ilişkileri var. Gönülden görüle kurulan köprüler var. Hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir iştigal değildir. Siyaset 24 saatlik bir işte değildir. Siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler, yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı yargı yoluna gideceğimizi ifade ve beyan ediyoruz. Her kim bu tür konularla ilgili iddiası var ise belgelendirmeli ve ilgili mercilere intikal ettirmelidir. Aksi takdirde basit iftiralar, dedikodular ve söylentilerden ibaret kalacaktır. Bunu hak etmiyoruz."

ADAYLAR 10 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Kılıç, partisinin belirlenen belediye başkan adaylarının ve seçim beyannamesinin 10 Şubat Cumartesi Ankara'da açıklanacağını bildirdi.

Kılıç, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, partisinin 81 il ve 922 ilçede belediye başkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla girme karar aldığını belirtti.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim beyannamelerinin 100 temel başlıktan oluşacağını, ana başlığının ahlaklı belediyecilik olduğunu dile getiren Kılıç, seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve sokak hayvanlarının bulunduğunu, beyannamede "yaratılan bütün canlılara can, nefes alma ve yaşama imkanının olduğunu" ifade etti.

Kılıç, şunları söyledi:

"Belirlenen adaylarımızın açıklanması ve seçim beyannamemizin kamuoyuna duyurulması için takvimimizi netleştirdik. 10 Şubat 2024 Cumartesi saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda başta büyükşehir olmak üzere, belirlenen belediye başkan adaylarımız kamuoyuna tanıtılacak, aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemiz de halkımızla paylaşılacaktır."