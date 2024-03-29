Yeniden Refah'ın İstanbul adayı Altınöz, davet edildiği TGRT yayınına çıkarılmadı

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, canlı yayına konuk olmak üzere TGRT Haber’e davet edildi ancak yayına çıkarılmadı. Olaya ilişkin Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada, "Bu tür kısıtlamaların milletimizde herhangi bir karşılığı yoktur" denildi.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Mehmet Altınöz, TGRT Haber’de Cem Küçük’ün sunduğu "Günaydın Türkiye" programının bugünkü yayınına davet edildi ancak yayına çıkarılmadı.

Yayın için kanala giden Altınöz’e kendisinin konuk edilemeyeceği ve programa çıkarılmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Olaya ilişkin YRP'nin "X" sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaşanan duruma tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmesini isteriz ki; hiçbir ambargo ya da kısıtlama üye rekorları kıran ve Türkiye’nin dört bir yanında yerel yönetimleri devralmaya hazırlanan Yeniden Refah Partisi’ni engellemeye yetmeyecektir. Son dönemde partimize dönük algı operasyonları ve ambargolar hız kesmeden devam etmektedir. Bu tür kısıtlamaların milletimizde herhangi bir karşılığı yoktur. Yeniden Refah Partisi, Ahlaklı Belediyecilik şiarıyla hazırlandığı 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde iktidara gelecek ve Türkiye’nin en önemli belediyelerini alıp yoluna güçlenerek devam edecektir."