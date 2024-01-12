Yeniden Refah Partisi'nden 'yerel seçim ittifaklarına' ilişkin açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşlerini ilerleyen günlerde açıklayacağı, bunun dışındaki kişisel görüş ve ifadelerin parti açısından bağlayıcılığı olmadığı bildirildi.

Siyaset 12.01.2024 12:13 Giriş: 12.01.2024 12:13

Güncelleme: 12.01.2024 12:19 Kaynak: AA

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Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada genel başkan dışındaki görüşlerin dikkate alınmaması gerektiği belirtildi. Partinin sosyal medya hesabından yerel seçim ittifaklarına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur." NE OLMUŞTU? YRP teşkilatlarının, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum’un teşkilat geçmişi olmaması nedeniyle desteklemek istemediği, teşkilatlar bugünkü toplantıda İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ya da Elif Erbakan’ın aday olmasını istediklerini Erbakan’a ileteceği ileri sürülmüştü.