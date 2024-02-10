Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu. Aday tanıtımından önce konuşan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, sık sık LGBTİ+'ları hedef gösterip hakaret ederken kendi belediyecilik anlayışını anlattı. Erbakan, muhalefetin yönettiği belediyeleri ise konserlere ve festivallere milyonlar akıttıklarını iddia ederek eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi (YRP), yerel seçimlerde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı.

YRP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemal Arıkan; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mehmet Altınöz oldu.

Aday tanıtımından önce "Mücahit Erbakan" sloganları eşliğinde konuşmaya başlayan partinin genel başkanı Fatih Erbakan, sözlerine "Bu salon İslam alemi ve Türkiye için yeni bir dönemin başladığının işaretidir" diyerek başladı.

Milli görüş hareketinin en zor günlerde halkın yanında olduğunun öne süren Erbakan, "Milli görüş sadece bir siyasi hareket değildir: ahlak, merhamet, liyakat, feraset demektir" dedi.

"KONSERLER, İÇKİLER, LGBT'LER..."

"Rant belediyeciliği demek israfa bulaşmış belediyecilik demektir" ifadesini kullanan Erbakan, 'heykelci belediyecilik' olarak tanımladığı yerel yönetimleri ise konserleri ve festivalleri desteklemekle eleştirdi, LGBTİ+'ları hedef gösterdi:

"Heykelci belediyecilik demek iş değil laf üretmek demektir Festivallere, kutlamalara, konserlere milyonlarca lira akıtmak demektir. Belediyenin imkanlarıyla LGBT etkinliklerine destek olmak ve nesillerin ifsadına vesile olmak demektir. İbadethanelerimizin yanı başında düzenlenen içkinin su gibi aktığı konserlere milyonlarca lira aktarmaktır."

Üçüncü olarak 'örgütçü belediye' diye bir tanımlama yapan Erbakan, bu yönetim anlayışı için ise "Hizmeti vatandaşa değil örgüte götürür, millete kazınan hendektir, özgeçmişi dağa dayananlara iş imkanı sağlamaktır" dedi.

Yerel yönetim vizyonlarını 'Ahlaklı belediyecilik' diyerek açıklayan Fatih Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik her işinde ahlakı öncelemek, bir adım atarken ahiretteki karşılığını düşünerek adım atmak demektir" ifadelerini kullandı.

2028'de İKTİDAR VURGUSU

Konuşması zaman zaman sloganlar ve tekbirlerle kesilen Erbakan, 2028'de iktidar vurgusu da yaparak, "31 Mart'ta elde edeceğimiz başarı 2028'de Yeniden Refah'a iktidar yolunu açacak ve milletimizin ve İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacaktır inşallah" dedi.

"ANNE-BABALAR EKONOMİK YÜKÜN ALTINDA EZİLİYOR"

Çocuklara yönelik vaatlerini ekonomiyi eleştirerek anlatan Erbakan, "Çocuklarımızın anne babaları, ekonomik yükün altında eziliyor, beslenme çantasına temel gıdaları bile sağlamakta zorlanıyor. Çocuklarımız bu nedenle öğün atlamak zorunda kalıyor. Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz" dedi.

Kadınlara yönelik vaatlerini de açıklayan Fatih Erbakan, "Kadınlarımız bizlere cenabı Allah'ın emanetidir ve bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız. Kadınlarımıza sıcak yuva merkezleri kuracağız. Özellikle büyükşehirlerde çalışan kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri işe giderken çocuklarını bırakacak yer bulamamak. Bu nedenle 'refah çocuk kreşlerini' bütün mahallelerimize kuracağız" diye konuştu.