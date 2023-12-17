Yeniden Refah Partisi’nden "Erdoğan'a seçim şartı" açıklaması: İddialar tümüyle gerçek dışı

Yeniden Refah Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Genel Başkan Fatih Erbakan'ın hafta içi gerçekleşen görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır” denildi.

Yeniden Refah Partisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkan Fatih Erbakan görüşmesinin ardından gündeme gelen iddialar üzerine yazılı bir açıklama paylaştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz hafta bir araya gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da “AKP’yi desteklemenin karşılığında Konya’nın YRP’ye bırakılmasını talep ettiği” iddia edilmişti.

Açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır” denildi.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın imzasıyla paylaşılan açıklamada, ‘Erbakan’ın yerel seçim şartı, büyükşehirlerden birinin kendilerine verilmesi’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın 12 Aralık 2023 tarihinde AK Parti Genel Merkezi’nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın 12 Aralık 2023 tarihinde Ak Parti Genel Merkezi’nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.



Genel… — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) December 16, 2023

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NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz hafta bir araya gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da “AKP’yi desteklemenin karşılığında Konya’nın YRP’ye bırakılmasını talep ettiği” iddia edilmişti.

Konya’nın, Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’la anıldığı ve YRP için önem taşıdığı” ileri sürülerek, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da “AKP’yi desteklemenin karşılığında Konya’nın YRP’ye bırakılmasını talep ettiği” öne sürülmüştü.