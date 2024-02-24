Yeniden Refah Partisi’ne yeni müttefik

Yerli ve Milli Parti Başkanı Teoman Mutlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’ni destekleyeceklerini duyurdu. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Mutlu’ya teşekkür etti.

AKP ile anlaşamayan ve yerel seçimlere bağımsız girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'ne Yerli ve Milli Parti'den destek geldi.

Yerli ve Milli Parti Başkanı Teoman Mutlu ve yardımcıları, İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, Yerli ve Milli Parti Başkanı Mutlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Yeniden refah Partisi’ni destekleyeceklerini yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamaların ardından iki partinin lideri birbirlerine kitap hediye ederek, fotoğraf çektirdi.

Yeniden Refah Partisi Başkanı Dr. Fatih Erbakan ile kameralar karşısına geçen Yerli ve Milli Parti Başkanı Teoman Mutlu, “Yaklaşan yerel seçimlerde de Yerli ve Milli Parti’nin bütün teşkilatları Yeniden Refah Partisi ve teşkilatlarına, adaylarına destek verecektir. Çünkü Fatih Erbakan ve ben şahsım Türkiye’nin yeniden eskisi gibi refah içerisinde, düzgün bir ekonomide insanların yaşamasını istiyoruz” dedi.

“İSLAM ALEMİNİN MENFAATİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞ BİR PARTİYİZ”

Destek için teşekkür ettiklerini söyleyen Fatih Erbakan, “İslam aleminin menfaati ve mazlumların, ezilenlerin menfaatini üstün tutacağımız sözüyle yola çıkmış bir partiyiz. Çizgimizi takdir eden ve kendileri de bu sebepler doğrultusunda çalışmak ve ülkeye, millete hizmet edebilmek için faydalı olabilmek için bu siyaset yoluna çıkan Yerli ve Milli Parti olarak bu ortak hedefler doğrultusunda birlikte hizmet edelim iradesini ortaya koydular. Bunun ilk başlangıcı olarak da bu yerel seçimde kendileri sağ olsunlar hem İstanbul’da hem Türkiye genelinde teşkilatlarıyla, seçmenleriyle Yeniden Refah Partimize destek vereceklerini açıkladılar. Burada derdimiz ülkemiz ve milletimiz için bir şeyler yapabilmek” şeklinde konuştu.