Yeniden Refah'tan iktidara asgari ücret eleştirisi: Erbakan taleplerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi. Erbakan ayrıca asgari ücrete enflasyonist bir dönemde yılda bir kez zam yapılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesini isteyerek, "En azından bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırının altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin" diye konuştu.

Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mevcut asgari ücretin temel ihtiyaçları bile karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Asgari ücrete, enflasyonist bir dönemde yılda bir kez zam yapılmasının doğru olmadığını kaydeden Erbakan, sürekli güncellenen enflasyon tahminleri varken asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesinin, bu tutarla geçinmeye çalışan kesimin aleyhine etki oluşturacağını belirtti.

Erbakan, şunları söyledi:

"2023 yılında iki kez zam yapıldığı halde asgari ücret bugün gıda ihtiyacını dahi karşılayamayacak noktaya gelmiştir. Siz yüzde 36'lık bir tahminle ve bir sefere mahsus zam yapmanız halinde 2024 yılında milyonlarca asgari ücretliyi açlığa mahkum etmiş olursunuz. Yeniden Refah Partisi olarak pek çok sendikaların da ifade ettiği gibi iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırında olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bugünkü yoksulluk sınırını hesap edersek, asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım ki en azından bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırının altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin. En düşük emekli aylığı ise en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir."

"HÜKÜMET, KAMUYU BORÇLA FİNANSE ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

2024 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandığını hatırlatan Erbakan, hükümetin kamuyu borçla finanse etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Erbakan, "Bu gidişatın fren tutmayacağı ortadadır. Her gelen yıl geçen yılı aratıyor. Daha geç olmadan bu gidişe son verelim, denk bütçe yapma dönemini başlatalım. Aksi takdirde ülke ekonomisinin düze çıkması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Erbakan, bütçede faiz giderleri ile vergilerin arttığını kaydederek, vergilerin dar gelirli vatandaştan toplanacağını söyledi.

"Bu bütçe, dar gelirliye cefa, faiz lobisine sefa bütçesi" diyen Erbakan, bütçeden faize ayrılacak tutarla bir milyon konut yaparak vatandaşa ücretsiz dağıtmanın mümkün olduğuna işaret etti. Erbakan, devletin borçlanmasının devam etmesi halinde "faiz canavarından kurtulmanın mümkün olmayacağını, dış güçlere adeta sürekli haraç ödeneceğini" söyleyerek, "2024 yılında yapılacak bütün özelleştirmelerden elde edilecek gelir, sadece bir haftalık faize gidiyor" dedi.