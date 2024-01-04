Yeniden Refah, yerel seçimler için yarın AKP’yle görüşecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP’yle yarın yerel seçimler için bir araya geleceklerini duyurdu.

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler ittifak ve işbirliğini sürdürüyor. Önceki seçimlerde Cumhur İttifakı’ndan giren Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimler için AKP’ye görüşecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaptığı açıklamada, “AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” dedi.

İTTİFAK İÇİN 'DESTEK' ŞARTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, partisi ile AKP heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını söylemişti.

İşbirliğinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olacağını ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" ifadelerini kullanmıştı.