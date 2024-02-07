Yeniden Refah’ın seçim sloganında Erdoğan detayı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Mehmet Altınöz, “94 ruhuyla yeniden başlıyoruz” diye mesaj paylaşarak, Erdoğan’ın İBB seçimlerini kazandığı 1994 yerel seçimlerine atıf yaptı.

YRP’nin sloganı akıllara AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandığı 1994 yılını akıllara getirdi.

YRP’li Mehmet Altınöz, partisinin adaylarının tanıtılacağı toplantının duyurusunu yaparken “94 ruhuyla yeniden başlıyoruz” notunu düştü. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın fotoğrafının yer aldığı tanıtım videosunda, “Şehirlerimizi ayağa kaldıracak, adil düzeni yerelden kuracak, Yeniden Refahlı belediye başkanlarını aday toplantımızda duyuruyoruz” yazıldı.

94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz!



❗️ Aday Tanıtım Toplantısı

🗓️ 10 Şubat Cumartesi

⏰ 11.00

📍Ankara Atatürk Spor Salonu pic.twitter.com/qh156PXJhB — Mehmet Altınöz (@MehmedAltinoz) February 7, 2024

Ancak YRP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi son anlarda çekilme durumunu da göz önünde bulunduranlar var.

YRP, AKP’yle yerel seçimler konusunda işbirliği görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarma kararı almıştı. Parti, 10 Şubat’ta adaylarını açıklayacak.

ERDOĞAN’IN SEÇİLDİĞİ YILA ATIF

Partinin sloganında 1994 seçimlerine vurgu yapıldı. Milli Selamet Partisi’nin 1980 darbesinden sonra kapatılmasıyla Milli Görüşçülerin 1983’te kurduğu Refah Partisi (RP), 1991 yılında Meclis’e girmiş; 1995’teki seçimlerdeyse birinci parti çıkmıştı. Çoğunluk sağlanamadığı için RP, Doğru Yol Partisi’yle koalisyon kurarak iktidara gelmişti.

Yeniden Refah’ın vurgusunu yaptığı 1994’teki yerel seçimlerindeyse RP, 21 il, İstanbul dahil 6 büyükşehir olmak üzere toplamda 329 belediye başkanlığı kazanmıştı.

Bu süreçte AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1994’teki İBB seçimlerinde muhalefetin dağınıklığından sıyrılarak belediye başkanı seçilmesiyse yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. RP’nin adayı olarak seçime giren Erdoğan yüzde 25,19’la belediye başkanı seçilirken; Anavatan Partisi adayı İlhan Kesici yüzde 22 oy almıştı. CHP geleneğinden gelen iki parti ayrı ayrı seçimlere girmişti. Bu seçimde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin adayı Zülfü Livaneli yüzde 20, Demokratik Sol Parti (DSP) yüzde 12 oy almıştı.

RP daha sonra "Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri" gerekçesiyle, 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı.

RP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, 23 Kasım 2018’de Yeniden Refah Partisi’ni kurarak genel başkanı oldu.