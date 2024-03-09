Yeniden Refah’tan Erdoğan’a gönderme: 30 yıl sonra aynı poz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın meşhur ‘kamyon kasası’ pozunu kendi ekibiyle birlikte yeniden verdi. 30 yıl önceki fotoğrafta, Erbakan’ın solunda dönemin İBB adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyordu.

AKP ile anlaşamayan ve bu nedenle Erdoğan’ın sert sözlerine maruz kalan Yeniden Refah Partisi, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası ve Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın 30 yıl önce verdiği kamyon pozunu tekrarladı.

Ankara Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından kaydedildiği belirtilen fotoğrafı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, "30 yıl sonra yeniden geliyoruz" ifadeleriyle paylaştı.

1994 yerel seçimleri öncesi Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yanında, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Recep Tayyip Erdoğan yer alıyordu.

Mehmet Fatih Uğurlu'nun paylaştığı 2024'teki fotoğrafta Fatih Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Suat Kılıç ve partinin ileri gelenleri yer aldı.