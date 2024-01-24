Yeniden Refah’tan ‘İstanbul’da aday çıkarmayacak’ iddiasına ilişkin açıklama

Yeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamada, partinin AKP’yle anlaştığı ve İstanbul’da aday çıkarmayacağı iddiası yalanlandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak, yerel seçimlerde İstanbul’da aday çıkarmama kararı aldıklarına dair iddiaları yalanladı. Ak, görüşmelerin sürdüğünü söyledi. YRP de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘değerlendirmeler sürmektedir’ dedi.

Ak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Yeniden Refah Partimizin İstanbul’da aday çıkarmayacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda partimizin yetkili kurulları gerekli istişarelerini sürdürmeye devam etmektedir.”

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacakları merak edilen Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da aday çıkarmayarak AKP adayı Murat Kurum’u destekleyecekleri iddia edilmişti.