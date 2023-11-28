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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Galatasaray düzenlemesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek seferler yapılacağı bildirildi.

Güncel
  • 28.11.2023 19:20
  • Giriş: 28.11.2023 19:20
  • Güncelleme: 28.11.2023 19:23
Kaynak: AA
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Galatasaray düzenlemesi
FOTOĞRAF: depophotos

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek seferler yapılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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