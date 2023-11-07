Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi
4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Söz konusu kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken hattın geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamaya yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 7, 2023
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında…