Yenikapı-Hacıosman metro hattında araç arızası: Seferler yapılamıyor

Yenikapı-Hacıosman (M2) hattında araç arızası nedeniyle seferlerde akşama yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde oldukça yoğun hatlardan biri olan Yenikapı-Hacıosman metrosunda Yenikapı durağı ile Taksim durağı arasında seferler yapılamıyor.

Araç arızası nedeniyle seferlerin yapılamadığı bilgisi paylaşılırken giriş peronlarının önü de şeritle kapatıldı.

Yenikapı metro istasyonunda arıza nedeniyle uzun sıra oluştu.

Seferler Taksim-Hacıosman durakları arasında yapılabiliyor.