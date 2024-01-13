Yenikapı metro istasyonunda intihar: İspanya vatandaşı hayatını kaybetti

Bir kişi Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar etti. Tren geldiği sırada raylara atlayan İspanya vatandaşı Eduardo Gracia, yaşamını yitirdi.

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman arasında hizmet veren ‘M2’ numaralı metro hattında bir kişi intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, İspanya vatandaşı Eduardo Gracia, Yenikapı istasyonunda tren geldiği sırada raylara atladı.

DHA'nın aktardığına göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eduardo Gracia'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Gracia'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEFERLER 1 SAAT YAPILAMADI

Olay sırasında, durumla ilgili metro istasyonlarında bekleyen yurttaşlara anonsla bilgilendirme yapıldı.

Metro İstanbul tarafından saat 11.05'te sosyal medyada paylaşılan açıklamada, intihar girişiminin gerçekleştiği Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) January 13, 2024

Daha sonra sefer yapılamayan Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmeye başlandı.

Metro İstanbul'dan saat 12.16'da yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü ifade edildi.