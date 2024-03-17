Yenikapı’da Newroz kutlaması: “En büyük cevabı 31 Mart’ta vereceğiz”

Yenikapı'da düzenlenen Newroz kutlamasında konuşma yapan DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Murat Çepni, "Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart’ta vereceğiz" dedi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Özgür Kadın Hareketi (TJA) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından organize edilen kutlama için kentin 39 ilçesinden işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar 7’den 70’e çok sayıda yurttaş Yenikapı’da bir araya geldi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre etkinlikte DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayları Murat Çepni ile Meral Danış Beştaş konuşma yaptı.

Çepni, "En büyük cevabı 31 Mart'ta vereceğiz" açıklamasında bulunurken, Meral Danış Beştaş ise "Newroz özgürlüktür. Diyarbakır’da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın" ifadelerini kullandı.

MURAT ÇEPNİ: EN BÜYÜK CEVABI 31 MART'TA VERECEĞİZ

Daha sonra DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni, sahneye çıkarak on binleri selamladı.

Kitleye seslenen Murat Çepni, “31 Mart’ta hep birlikte kazanacağız, İstanbul’u biz yöneteceğiz. Yürütülen tartışmalara kulaklarımızı tıkıyor, kendimize bakıyoruz. DEM Parti en güçlü biçimde başarıyı elde edecek. Dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara, işçi sınıfına açlığı reva görenlere, Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart’ta vereceğiz. Newroz’un coşkusuyla hepinizi selamlıyorum” dedi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: İMRALI KAPILARINI AÇIN!

Meral Danış Beştaş da, “Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Sayın Öcalan özgür olmalı. Newroz özgürlüktür. Diyarbakır’da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz. Seçmen değilseniz lütfen seçmen olduğunuz yere gidip oyunuzu kullanın. Çünkü hırsızlık yapıyorlar. Onlar irade hırsızı. Kaçak seçmenlerle Ağrı’yı, Bitlis’i, Siirt’i almaya çalışıyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bizim bir ağacımız var. O ağacın etrafında toplanıyor ve diyoruz ki; oyumuz ne size ne ona, oyumuz kendimize” diye konuştu.