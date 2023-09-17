Yenileme çalışmaları tamamlandı: Galata Köprüsü tamamen trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Galata Köprüsü'nde başlatılan güçlendirme çalışması planlanan tarihten 5 gün önce tamamlanarak yol tamamen trafiğe açıldı.

Galata Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenileme çalışmasının ardından çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eminönü ve Karaköy’ü birbirine bağlayan köprüdeki çalışmalar planlanan tarihten önce sona erdi.

Köprü, 29 yıl sonra ilk kez yapılan bakımın ardından dün akşam çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.

Köprünün, ‘derz değişimi ve asfalt yenileme inşaat’ çalışmasıyla yenilenerek olası İstanbul depremine karşı direncinin artırılması planlandı.

Yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarıldığı çalışmalar kapsamında yağmur suyuna karşı köprüyü koruyan yalıtım tabakası yenilendi.



Baskül sistemine fazla ağırlık yaptığı için sorun oluşturduğu tespit edilen gereksiz ağırlıklar kaldırıldı. Ayrıca çelik köprü tabliyesinde uygun ve güneşte erimeyen ‘trinidad asfalt’ kullanıldı.

Köprü, planlanandan 5 gün önce kullanıma açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyururken "Galata Köprüsü’nün bakım, onarım ve güçlendirme çalışmasını öngörülenden daha kısa sürede tamamladık ve çift yönlü kullanıma açtık" ifadelerini kullandı.