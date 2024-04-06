Yenilen pehlivan güreşe doymaz

Haber Merkezi

Yerel seçimlerden yenik ayrılan AKP-MHP ittifakının itirazları sonucu ülkenin birçok yerinde seçimler tekrarlanacak. Belediyeleri elinden kaybeden iktidar ortakları kimi yerlerde baskı ve tehdit yoluyla seçimlerin yenilenmesi için karar aldırdı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde o yerlerden birisi. Türkeş’in memleketi olarak bilinen Pınarbaşı’nda hâkimi döven MHP’lilerin seçimin tekrarlanması için yaptığı başvuru kabul edilmişti. Belediye yönetimini kazanan CHP’nin ise önceki gün gerçekleştirdiği itiraz İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Karar sonrası açıklama yapan CHP itirazı YSK’ye taşıyacağını belirtti.

DEM Parti'nin kazandığı Urfa Halfeti' ve Hilvan’da da seçimler AKP'nin itirazı üzerine seçim tekrarlanacak. Karara tepki gösteren DEM Parti’nin eş genel başkanı Tülay Hatimoğlulları, “Hilvan ve Halfeti’de hile ile halkın iradesi gasp edilmek isteniyor! Hilvan’da organize ve örgütlü bir şekilde oyları yakanlar sandıkta kazanamadıkları seçimi gasp etme peşindeler. Seçim güvenliğini ihlal edenlerle ilgili soruşturma açılması gerekirken, halk iradesi gasbedilmek isteniyor. Halfeti’de de bizzat seçim güvenliğini ihlal edenlerin itirazı ile 31 Mart seçiminin iptaline karar verildi. İrade gaspına başvuranların sonu 31 Mart akşamı belli oldu. Bizim/halkın olanı geri aldık, gasp edilmesine izin vermeyiz! İl Seçim Kurulu’nu bu hukuk dışı karardan dönmeye hakkın ve adaletin yanında olmaya davet ediyoruz” dedi.

Dersim’in Mazgirt İlçesine bağlı Akpazar Beldesi’nde de AKP itirazları sonucunda seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi. Belediyeyi kazanan CHP’li Zeynel yıldırım ile AKP’li adayın arasındaki oy farkı itiraz sebebi oldu. İYİ Parti’nin belediyeyi kazandığı Aksaray’ın Güzelyurt İlçesinde de aradaki bir oy farkına itiraz eden AKP’liler seçimi yeniletme kararı aldı. Öte yandan CHP’nin 176 oy farkla kazandığı Ardahan’da il seçim kurulu, seçim yenileme kararını iptal etti, mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesini kararlaştırdı. 176 oy farkla CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçime AKP adayı Yunus Baydar itiraz etmişti. İtirazları haklı bulan Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi ancak Ardahan İl Seçim Kurulu, kararı iptal etti, mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verildi.