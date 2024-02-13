Yer bilimciden İliç uyarısı: Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, İliç'te yaşanan faciaya ilişkin siyanüre dikkat çekerek, "Bu mevki Fırat Nehri'ne de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir" dedi.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Erzincan'ın İliç ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 işçi göçük altında kalırken, siyanürün su kaynaklarına karışma endişesi de var.

“FIRAT'IN ÖNÜ KAPATILMALIDIR”

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk’te yaptığı açıklamada, “Bu işlenmiş topraktır. Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.